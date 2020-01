Eko-fanatyk z Francji kradnie psa bezdomnemu! Mężczyzna ma łzy w oczach. Psa sprzedano za 200 euro [VIDEO]

Sytuacja miała miejsce we Francji. Eko-fanatyk napadł na bezdomnego i ukradł mu psa. Organizacja, do której należy eko-wariat sprzedała psiaka za ok. 200 euro.

W całej tej sprawie najbardziej szokujące jest to, że nikt nie zareagował. Eko-fanatyk w biały dzień napadł na bezdomnego i ukradł mu psa. Na nagraniu widać, że psiak piszczy i ewidentnie nie chce rozstawać się ze swoim panem. Bezdomny mężczyzna również ma łzy w oczach.

Mimo to, nie zainterweniował żaden z przechodniów, a eko-złodzieja nie pochwyciła policja. Co więcej, organizacja, do której należy wariat zyskała na rabunku. Psiaka wystawiono bowiem do „adopcji” za „jedyne” 195 euro.

