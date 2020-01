Iran jest już w Polsce! Skąd NAPRAWDĘ był Sulejmani? SZOKUJĄCE badanie amerykańskiego instytutu [FOTO]

Amerykański instytut Morning Consult przeprowadził sondaż w związku z zabiciem przez Amerykanów generała Kasema Sulejmaniego. Amerykanie byli pytani m.in. o to, gdzie leży Iran. Odpowiedzi są naprawdę szokujące.

Tylko 28 proc. respondentów dało prawidłową odpowiedź. Reszta umiejscawiła granice państwa Sulejmaniego w różnych zakątkach świata.

Respondenci najczęściej zaznaczali Europę Południową, Azję i Afrykę. Część z nich stwierdziła jednak, że Iran może leżeć w Europie Środkowej!

Co więcej, znaleźli się tacy, którzy umiejscowili Iran w Polsce!

NEW from me: We asked folks to identify Iran on an unlabeled map.

28% of them got it right. Here's where they guessed. https://t.co/XhP5OU9s2n pic.twitter.com/IQ8HYFDKxE

— Joanna Piacenza (@jpiacenza) January 8, 2020