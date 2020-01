Janusz Korwin-Mikke ostro w NCzasTV o kryzysie w Iranie: Albo Trump to kompletny idiota, albo jest ruskim agentem [VIDEO]

Janusz Korwin-Mikke w NCzasTV komentował sytuację na Bliskim Wschodzie. Zwrócił uwagę na wiernopoddańczą postawę polskiego rządu wobec USA, jak również na nielogiczne posunięcia USA w kwestii Iranu i Iraku.

Janusz Korwin-Mikke został zapytany przez Marcina Orłowskiego o zamknięte spotkanie, gdzie „Mariusz Błaszczak miał udzielać szczegółowych informacji”.

– Żadnych informacji nie mogę udzielić odnośnie Iraku. One są ściśle tajne. Absolutnie ściśle, czyli – jak to powiedział Zybertowicz – każdy to może sobie sam wygooglować – powiedział Janusz Korwin-Mikke.

Zwrócił uwagę, że była inna „ciekawa” rzecz. – JE Błaszczak nie zareagował na stwierdzenie, że NATO działa wyłącznie na obszarze Atlantyku północnego i Morza Śródziemnego. A Irak tam nie leży, więc Polska nie ma żadnych praw na to „bycie” [w Iraku – red.] – zaznaczył lider Konfederacji.

– Zagroziłem, że jeżeli coś tam nawali, to ci, którzy posłali tam polskich żołnierzy bez żadnego uzasadnienia, to mogą stanąć przed Trybunałem Stanu. Ale moje podstawowe pytanie było inne. Mianowicie, czy Niemcy przed wezwaniem swoich wojsk skonsultowały to z USA? Na co minister Błaszczak odpowiedział, że Niemcy nie wycofały swoich wojsk. Na to chyba kolega Braun zadał pytanie, czy oni tam jeszcze są? „Nie, nastąpiła dyslokacja wojsk” – wyjaśnił polityk.

– To czy może nam pan powiedzieć, czy te wojska jeszcze są w Iraku, czy już ich nie ma? „Nastąpiła dyslokacja wojsk” – powiedział ze śmiechem.

Zaznaczył także, że „JE Donaldowi Trumpowi udało się zjednoczyć cały Iran”.

– W Iranie była opozycja. Nie wszyscy lubią Ajatollahów. A po zamordowaniu Sulejmaniego cały Iran zjednoczył się przeciwko USA. […] Mało kto pamięta, że Iran i Irak prowadziły ze sobą wojnę, to były państwa, które się nienawidziły. W tej chwili Amerykanom udało się zjednoczyć ich przeciwko sobie – zauważył Janusz Korwin-Mikke.

– Są tylko dwa wyjaśnienia polityki pana Trumpa. Albo jest to kompletny idiota, albo jest to agent rosyjski, którego celem jest usunięcie wpływów amerykańskich z Bliskiego Wschodu – podsumował poseł.