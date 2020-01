Korwin-Mikke znowu szokuje. „Wolę PiS od Czarzastego. Obniżyli podatki, ale wprowadzili nowe konsumpcyjne” [VIDEO]

Janusz Korwin-Mikke stwierdził, że „woli PiS od Czarzastego”. Przyznał też, że PiS obniżył podatki, choć wprowadził przy tym nowe, do tego konsumpcyjne.

Janusz Korwin-Mikke powiedział w NCzasTV, że „podatki nie są aż takie wielkie”. – Muszę powiedzieć, że po przemówieniu przedstawicieli PiS […] byłem zupełnie wściekły. Ale potem wystąpił pan Włodzimierz Czarzasty. To takie piękne przemówienie, że uznałem, że lepszy jest PiS z tym wszystkim – zażartował poseł.

– Zasunął demagogię jak Robespierre. „Co chcecie budżetu zrównoważony. Nałóżcie jeszcze jeden procent, co wam szkodzi zafundować za darmo wszystkim leki za 5 zł”. To ja mówię, że czemu za 5 zł, po złotówce – dodał.

– W porównaniu z tym, co mówił Czarzasty, PiS jest partią umiarkowaną i nawet centroprawicowa. Mimo wszystko co oni zrobili? Oni zmniejszyli podatki, za to zaczęli je ściągać bardzo popularnie, co jest rozsądnym działaniem. Nowe podatki konsumpcyjne to jest oczywiście inna para kaloszy. […] Wolę PiS od Czarzastego – ocenił lider Konfederacji.

– Jeszcze dwa dni temu mówiłem inaczej, ale co się stało z tym SLD w wyniku koalicji z panem Zandbergiem? – zapytał.

Stwierdził także, że budżet „nie będzie zrównoważony”.