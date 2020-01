Nowy rekord Polski! Policjanci zatrzymali auto z cofniętym licznikiem o 300 tys. km

To absolutny rekord Polski, przynajmniej na razie. Policjanci zatrzymali auto z cofniętym licznikiem o 300 tys. km. Nowe prawo działa dopiero od tygodnia, więc wynik ten może zostać niebawem pobity.

Policjanci zatrzymali auto z cofniętym licznikiem o 300 tys. km. Do zdarzenia doszło w nocy z 5 na 6 stycznia 2020 roku na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Szypliszki.

Funkcjonariusze zatrzymali jadące na światłach przeciwmgielnych Volkswagena, podczas gdy warunki tego nie wymagały. Było to więc wykroczenie.

Policjanci nie poprzestali na wystawieniu mandatu. Sprawdzili w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców stan licznika pojazdu.

Okazało się, że był on cofnięty. Ostatni wpis ze stacji diagnostycznej wykazał stan 548 915 km, natomiast w chwili kontroli licznik wskazywał 230 037 km. Oznacza to, że został on cofnięty o ponad 300 tys. km!

Kierowca nie potrafił wyjaśnić tej różnicy. Policjanci podjęli czynności mające na celu ustalenie kiedy licznik został cofnięty i kto jest za to odpowiedzialny.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, za cofnięcie licznika grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: moto.pl