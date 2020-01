Papież Franciszek niedługo przyleci do Polski? Miałby odwiedzić Wadowice. To stamtąd pochodzi Jan Paweł II

Papież Franciszek odwiedził Polskę w 2016 roku, goszcząc na Światowych Dniach Młodzieży. Możliwe jednak, że już niedługo przyleci do nas ponownie. Miałby pojawić się w Wadowicach – to stamtąd pochodzi Jan Paweł II. Ojciec Święty dostał niecodzienne zaproszenie.

W Wadowicach odbędą się uroczyste obchody z okazji 100. rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II. To właśnie dlatego papież Franciszek miałby się tam pojawić w maju, czyli miesiącu w którym urodził się Karol Wojtyła – Jan Paweł II.

Co ciekawe zaproszenie do papieża wystosowały dzieci, a konkretniej uczniowie podstawówek z Wadowic i Choczni. Znając specyfikę tego papieża, może być to powód dla którego zdecyduje się on pozytywnie rozpatrzyć tę prośbę.

List dzieci do papieża Franciszka opublikował „Super Express”:

„Za kilka miesięcy, dokładnie 18 maja 2020 roku, Wadowice będą uroczyście obchodzić jubileusz 100. rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II. My – dzieci i młodzież Ziemi Wadowickiej pragniemy, abyś tego dnia Ojcze Święty był razem z nami tu w Wadowicach, w mieście, gdzie wszystko się zaczęło. Co roku już od niespełna 20 lat, uczniowie ze szkół im. Jana Pawła II z całej Polski przyjeżdżają 18 maja do Wadowic. Wspólnie modlimy się i radujemy ku pamięci naszego wielkiego świętego. Przyszłoroczne obchody będą dla nas wyjątkowym, wielkim wydarzeniem. Bylibyśmy bardzo szczęśliwi, gdybyś Ojcze Święty przybył w tych dniach z wizytą do Wadowic. Każdy nam powtarza,, że marzymy o czymś niemożliwym. A my właśnie marzymy i wierzymy. Wierzymy, że przyjmiesz nasze zaproszenie i do nas przyjedziesz . Z ma nadzieją i radością czekamy na ciebie Ojcze Święty!”

Na ten moment stolica apostolska nie ustosunkowała się do zaproszenia.

Źródło: Super Express