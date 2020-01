Papież Franciszek został nagrany gdy CAŁUJE zakonnicę! „Dam ci całusa. Bądź spokojna… Tylko nie gryź” [VIDEO]

Po wejściu do Auli Pawła VI papież Franciszek podszedł do jednej z zakonnic, które ustawiły się na jego trasie. Papież dał upust swojej naturze Latynosa i zamiast zachować się zgodnie z etykietą pocałował siostrę. Włoskie media zachwycił gest Ojca Świętego.

Sytuacja jest również nieco zabawna, ponieważ temu zachowaniu towarzyszył jeszcze papieski żart.

– Dam ci całusa, ale bądź spokojna. Nie ugryź mnie – powiedział do zakonnicy papież.

Może być to próba odwrócenia uwagi mediów od innej głośnej sytuacji związanej z Franciszkiem. 31 grudnia papież uderzył dłoń kobiety, która nie chciała puścić jego ręki.

"Don’t bite!" Watch as Pope Francis gingerly agrees to a nun’s request for a kiss on the cheek after footage of him slapping away the hand of an overly enthusiastic pilgrim went viral https://t.co/3EWIjcqqq6 pic.twitter.com/f9oxMwqLOJ

— ITV News (@itvnews) January 8, 2020