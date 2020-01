Rzecznik rządu potwierdza. Było ostrzeżenie przed irańskim atakiem

Rzecznik rządu, Piotr Müller, potwierdził, że polscy żołnierze przebywający w Iraku otrzymali ostrzeżenie przed atakiem.

Rzecznik rządu potwierdził tym samym pojawiające się w amerykańskiej prasie doniesienia. Iran ostrzegł rząd Iraku przed planowanym atakiem co pozwoliło na uniknięcie ofiar wśród personelu wojskowego bazy al-Asad w Iraku.

– Doniesienia o planowanym ataku wcześniej dotarły do centrum dowodzenia. Dzięki temu można było przeprowadzić kontrolowaną procedurę zabezpieczającą wszystkich żołnierzy na miejscu – wyjaśnił Müller.

– Wydaje się, że jeśli Iran naprawdę chciałby skutecznie zaatakować bazę znajdującą się na terenie Iraku, to by to zrobił. Mam nadzieję, że dotychczasowe ataki mają charakter polityczny – mówił w programie „Graffiti” w Polsacie.

Rzecznik rządu mówił także, że żołnierze w bazie otrzymali informację o zbliżających się pociskach. Dzięki temu mieli czas na zrealizowanie procedur bezpieczeństwa, czyli prawdopodobnie do przejścia do schronów znajdujących się na terenie bazy al-Asad.

Źródło: Polsat News