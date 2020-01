Terlikowski załamany o aborcji! „To jest największy dramat współczesności”

Aborcja w USA zbiera krwawe żniwa. Tomasz Terlikowski na swoim Twitterze opublikował statystyki klinik Planned Parenthood dotyczące ilości przeprowadzonych aborcji. Dane są zatrważające!

Tomasz Terlikowski to publicysta i wielki przeciwnik aborcji. Teraz w mediach społecznościowych zamieścił szokujące dane.

„345.672 dzieci zginęło w wyniku aborcji w amerykańskich klinikach Planned Parenthood w roku 2018. To oficjalne dane z ich raportu. To o 4 procent więcej niż w roku 2017. To jest największy dramat współczesności. Zamilczany dramat” – napisał na Twitterze.

Czym jest Planned Parenthood? Podsumowując to amerykańska lewicowa organizacja, która twierdzi, że „działa na rzecz praw reprodukcyjnych”. Tak naprawdę to głównie promuje antykoncepcję i edukację seksualną wśród najmłodszych. Jeszcze bardziej zatrważające jest to, że prowadzą oni kliniki, w których przeprowadzana jest aborcja. I to na ogromną skalę.

Z danych, którymi chwali się sama organizacja, wynika że w 2018 roku w jej klinikach przeprowadzono niemal 350 000 aborcji.

