Ukraiński samolot został zestrzelony przez Iran? Trump: Mam swoje podejrzenia… [VIDEO]

W nocy z wtorku na środę ukraiński samolot spadł pod Teheranem. Stało się to tuż po starcie.

W katastrofie zginęli wszyscy na pokładzie – łącznie 176 osób. Tej samej nocy Iran dokonał ostrzału rakietowego amerykańskich baz w Iraku w ramach zemsty za generała Sulejmaniego.

Amerykańskie media, powołując się na źródła w Pentagonie i wywiadzie, twierdzą, iż samolot został zestrzelony przez irański system obrony przeciwlotniczej.

– W tym czasie w powietrzu były dziesiątki lotów krajowych i zagranicznych na tej samej wysokości ośmiu tys. stóp. (…) To naukowo niemożliwe i nielogiczne, by ukraiński samolot stał się obiektem ataku rakietowego – bronił się szef irańskiej Organizacji Lotnictwa Cywilnego.

Jednak ów wysokość ośmiu tys. stóp jest w zasięgu irańskiej obrony przeciwlotniczej, w skład której wchodzi rosyjski system TOR-M1.

Maybe he should have a look at the specifics of their Tor-M1 system, Russia supplied in 2018. 8.000 feet is the normal operation altitude for this system. https://t.co/xoZfHLY4js

Początkowo media i ambasada Ukrainy pisały o „awarii silnika”. Ta jednak zniknęła ze stron ambasady Ukrainy.

Na miejscu katastrofy pracują już ukraińscy śledczy, którzy wykluczają wersję o awarii silników. Szukają natomiast fragmentów rosyjskiej rakiety.

Sam prezydent USA został spytany o katastrofę Boeinga na konferencji prasowej. – Mam swoje podejrzenia. Inni ludzie też mają podejrzenia. To tragiczna rzecz. Ktoś po drugiej stronie mógł popełnić błąd – powiedział prezydent USA.

Trump on plane that crashed in Iran: "I have my suspicions … it was flying in a pretty rough neighborhood. Some people say it was mechanical. I don't even think that's a question, personally." pic.twitter.com/2TNJosBPRi

— Aaron Rupar (@atrupar) January 9, 2020