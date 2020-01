Wiedźmin od Netflix’a. Główni aktorzy słabo znają książki. Jaskier MASAKRUJE Ciri w wywiadzie. Ta aktorka nie wie NIC! [VIDEO]

Jak główni aktorzy z serialu „Wiedźmin” od Netflix’a radzą sobie z językiem polskim? Czy znają oryginalne nazwy z książek? Producent Tomek „Baggins” Bagiński (43 l.) postanowił przepytać odtwórców ról: Ciri, Yennefer i Jaskra. „Bard” jest ogromnym fanem książek!

Tomek Bagiński (43 l.) nazywany jest ojcem chrzestnym serialu „Wiedźmin” od Netflix’a, ponieważ to właśnie on zaniósł prozę AndrzejA Sapkowskiego (71 l.) do Hollywood.

Przy serialu pełnił rolę producenta. Odpowiadał za „słowiański klimat produkcji”. Dlatego to właśnie on miał mandat do zrobienia wywiadu z trójką aktorów, którzy grają w serialu: Ciri, Yennefer i Jaskra. Bagiński pytał ich o znajomość polskich nazw miast i postaci z książek.

Joey Batey (27 l.), który gra barda Jaskra poradził sobie z pytaniami znakomicie. Jak się okazuje jest on wielkim fanem książek Andrzeja Sapkowskiego. Anya Chalotra (23 l.), która gra Yenner radziła sobie trochę gorzej. Najsłabiej wypadła Freya Allan (18 l.), która gra księżniczkę Ciri.

Młoda aktorka swoją nieznajomością prozy Sapkowskiego tak zirytowała odtwórcę Jaskra, że w pewnym momencie rzucił on do niej „Przeczytaj książki!”.

Samo nagranie staje się hitem Internetu: