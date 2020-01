Witold Gadowski tłumaczy dlaczego zabito Kasema Sulejmaniego. W Iranie odkryto nowe złoża ropy naftowej

Dlaczego Kasem Sulejmani musiał umrzeć? Według Witolda Gadowskiego wszystko przez ropę, w którą obfituje Iran. Jakiś czas temu odkryto tam nowe złoża.

Konfliktem USA – Iran żyje cały świat. Kasem Sulejmani zginął zabity przez Amerykanów. Wielu komentatorów określa tę akcję jako „zabójstwo polityczne”.

Dlaczego Donald Trump podjął tak kontrowersyjną decyzję? Witold Gadowski twierdzi, że chodzi o ropę.

– Pewne jest to, że na Bliskim Wschodzie rośnie napięcie. Pewna jest też koincydencja ataku na generała Kasema Sulejmaniego z odkryciem nowych ogromnych złóż ropy naftowej w Iranie – mówi w swoim „Komentarzu Tygodnia” opublikowanym na serwisie YouTube red. Witold Gadowski.

Kim był Kasem Sulejmani? Gadowski pokrótce przybliża jego postać.

– Bohater wojny z Irakiem, która trwała od 1980 do 1988 roku. […] To on stoi za skuteczną obroną Bagdadu przed Państwem Islamskim. […] Bardzo odważny oficer, niezwykle inteligentny, przemyślny, sprytny, a jednocześnie był znany jako człowiek żyjący bardzo skromnie i rodzinnie. To dodawało mu splendoru i legendy. W Iranie został ogłoszony żyjącym męczennikiem. Był przygotowywany do roli przyszłego prezydenta Iranu.

Dlatego właśnie Irańczycy tak ostro zareagowali na tę śmierć. Wszystko dlatego, że Amerykanie zabili ich bohatera.

Źródło: YouTube GadowskiTV