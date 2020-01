Amerykanie przekazali Zełenskiemu dane w sprawie katastrofy samolotu!

Boeing ukraińskich linii lotniczych leciał jeszcze przez kilka minut po trafieniu go rakietą, zawracając w kierunku lotniska. Dopiero wtedy płonący samolot eksplodował – podaje „New York Times”. Dlatego gazeta zweryfikowała też krążące po sieci nagranie mające przedstawiać moment uderzenia maszyny irańską rakietą

Szef MSZ Wadym Prystajko podaje na Twitterze, że wraz z prezydentem Ukrainy dostali informacje od rządu USA. Dotyczyły one katastrofy samolotu pasażerskiego ukraińskich linii UIA.

„Wraz z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim spotkaliśmy się z przedstawicielami USA, w tym z szefową ambasady na Ukrainie Kristiną Kvien. Dlatego otrzymaliśmy ważne dane, które zostaną opracowane przez naszych specjalistów. Oczekujemy na (telefoniczną) rozmowę Zełenskiego z sekretarzem stanu USA Mikiem Pompeo o godzinie 15 (14 w Polsce)” – napisał Prystajko.

Ukraiński Boeing 737-800, który rozbił się w środę rano w Teheranie, miał wylądować w Kijowie o godzinie 8 czasu lokalnego. W katastrofie zginęło 176 osób, w tym 82 Irańczyków, 63 Kanadyjczyków, 11 Ukraińców, a także obywatele Szwecji, Afganistanu, Wielkiej Brytanii i Niemiec.

W czwartek przedstawiciele władz Kanady i Wielkiej Brytanii powiedzieli, że „jest wysoce prawdopodobne”, iż Iran zestrzelił ukraiński samolot pasażerski UIA, który w środę rozbił się chwilę po starcie z lotniska w Teheranie.

Premier Kanady Justin Trudeau mówił w Ottawie o przyczynach katastrofy. Powiedział mediom, że samolot UIA został zestrzelony przez irański pocisk ziemia-powietrze. Dodał po namyśle, że prawdopodobnie było to zrobione nieumyślnie. Trudeau zaapelował do władz Iranu o „pełne i gruntowne dochodzenie co do przyczyn katastrofy”.

Prezydent Zełenski informuje, że w ramach śledztwa rozpatrywana jest wersja o zestrzeleniu samolotu. Bezsprzecznie jednak na razie nie została ona potwierdzona.

We are analyzing this new video supposedly showing a mid-air explosion. By our initial estimation, the video shows an apartment block in western Parand (35.489414, 50.906917), facing northeast. This perspective is directed approximately towards the known trajectory of #PS752. pic.twitter.com/nDvjRIkFU4

— Bellingcat (@bellingcat) January 9, 2020