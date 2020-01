„Bomba niżowa” zbliża się do Islandii! Mieszkańcy szykują się na uderzenie arktycznego cyklonu [VIDEO]

Arktyczny cyklon, nazywany przez meteorologów „bombą niżową”, przyniesie bardzo silne wiatry i intensywne opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem. W większości obszarów kraju obowiązuje żółty i pomarańczowy alert pogodowy.

Potężny niż rozbudował się na Północnym Atlantyku i zmierza w kierunku Islandii. W ciągu ostatnich 8 godzin ciśnienie w jego centrum spadło o prawie 30 hPa do poziomu 950 hPa.

Meteorolodzy prognozują, że ciśnienie może być jeszcze niższe i osiągnąć w ciągu najbliższych godzin poziom 930 hPa.

Wysoki gradient ciśnienia spowoduje wystąpienie bardzo silnego wiatru. Jego prędkość będzie przekraczać 100 km/h.

To kolejne tego typu zjawisko, na przestrzeni ostatnich tygodni.

Blizzard conditions with heavy Snowfall near #Reykjavik , Iceland this morning 8th January! Thanks to Bjorgvinp via instagram; #severeweather #extremeweather pic.twitter.com/XniUKLhnHg

Live conditions from Akureyri, Iceland, #hurricane gusts of wind expected this evening, as well as blizzard conditions and 100+cm snow for some northern areas of #Iceland itself! Video sent in Stella Arnadottir #severeweather pic.twitter.com/2sKRNeYpvZ

— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) December 10, 2019