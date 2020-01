Ekoterror atakuje! Naukowcy zbadają jak rynek gier video wpływa na środowisko…

Ekoterorr bierze się za gry komputerowe! Naukowcy z Uniwersytetu Technologicznego w Sydney zbadają, jak rynek gier video wpływa na środowisko i poziom emisji CO2. Mają też zbadać czy ideologicznie producenci gier są w obozie Grety Thunberg.

Lewicowi aktywiści zauważyli, że w branży gier są ogromne pieniadze. Dlatego będą ich teraz badać, by ich mówiąc wprost zmusić do haraczu. Zespół pod przewodnictwem dr Bena Abrahama w tym tygodniu rozpoczął zbieranie danych metodą sondażową. Celem badań jest „stworzenie zestawienia energochłonności” współczesnych miejsc pracy tworzących gry wideo.

Obecnie nie ma jasnych danych obrazujących poziom emisji uwalnianych przy produkcji gier wideo. Dlatego dr Abraham sądzi, że bezpośrednio zebrane dane mogą rzucić nowe światło na obecną sytuację. Czytaj lewicowi aktywiści będą mogli wraz z Gretą Thunberg krzyczeć: how dare you! A następnie wymuszać i imię „górnolotnych” celów pieniądze.

Badacze skupiają się na „miejscach, gdzie gry są faktycznie tworzone” mając na myśli studia deweloperskie. Pytają o ilość zużywanej przez nie energii oraz wprowadzone zasady ograniczania emisji CO2.

Kwestionariusz ma także badać postawy pracowników wobec tego typu inicjatyw klimatycznych oraz ich poziom zaangażowania i zainteresowania tym, jak ich praca może wpływać na środowisko naturalne.

Informacje zostaną wykorzystane w szerszym projekcie badawczym Digital Games After Climate Change (ang. gry cyfrowe po zmianach klimatu).

Badanie podąża śladami ogłoszonej przez ONZ inicjatywy Playing for the Planet. W jej ramach spółki takie jak Sony Interactive Entertainment (PlayStation), Microsoft (Xbox), Google Stadia, Ubisoft, Twitch (własność Amazona), Niantic czy Supercell zobowiązały się do ograniczenia wpływu branży gier na środowisko, a także propagowania wśród swoich odbiorców świadomości co do potrzeby jego ochrony.

Organizacja rozpoczęła program ostatniego dnia wrześniowego szczytu klimatycznego.

