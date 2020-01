Festiwal żenady trwa! Posłanka Jachira zmiażdżona przez internautów po kolejnym „występie”

Klaudia Jachira nie zwalnia! W piątek odstawiła w Sejmie kolejną żenującą szopkę. Tym razem podekscytowana posłanka KO postanowiła swoim infantylnym filmikiem uczcić wizytę Komisji Weneckiej w Polsce. Film z szopką, którą odstawiła opublikowała na Facebooku.

Trudno zdiagnozować przyczynę, dla której posłanka Klaudia Jachira cyklicznie ośmiesza się na oczach milionów obywateli. Jej nagrania czasem oburzają, ale najczęściej żenują… Tak było i tym razem.

– Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie? Co to będzie? Właśnie przyjechała do Sejmu Komisja Wenecka i wszyscy posłowie PiS-u gdzieś się pochowali – szepcze Jachira.

Pani Jachiro! Przypominamy, Komisja Wenecka przybyła na zaproszenie pani partyjnego kolegi marszałka Tomasza Grodzkiego. Skoro to jego goście to chyba on powinien się nimi zająć.

„Występ” Jachiry szybko i trafnie zrecenzowali internauci. „Nie mam pytań…. Co to za cyrk?”, „Ta kobieta to dno, wstyd że takie coś może być w polskim Sejmie, to jest obrzydliwe, i to tylko dzięki kilku tysiącach głosów, porażka”, „Klaudia, nie pajacuj, bo to już nie jest śmieszne i zaczyna się robić żenujące” – to część komentarzy na Facebooku.