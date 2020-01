Francuscy architekci uznali geniusz budowniczych katedry Notre Dame. Jak podkreślają, spaloną konstrukcję dachu powinno się odbudować według oryginalnego wzoru. Chodzi o użycie drewna, a nie – jak postulują niektórzy – betonu lub metalu.

We francuskim parlamencie głos zabrał wiceszef Krajowej Rady Izby Architektów. Éric Wirth zaznaczył, że to właśnie drewno jest najnowocześniejszym i najbardziej ekologicznym materiałem. Jak dodał, zapewnia ono największą trwałość i solidność budowli. Wirth ocenił również, że gdyby spalona konstrukcja dachu katedry Notre Dame była wykonana z metalu, to dziś nic by z niej już nie zostało. Zawaliłaby się bowiem pod ciężarem rozpadającej się konstrukcji. Jak mówił, mniejszy ciężar konstrukcji metalowej nie jest atutem, ale wręcz przeciwnie. Gotyckie katedry zachowują swoją stabilność, dzięki obciążeniu sklepienia.

Przedstawiciel Izby Architektów odniósł się także do odbudowy iglicy. Jego zdaniem ona również powinna zostać odtworzona, zgodnie z oryginałem. Ponadto podkreślił, że wyznaczony przez Emmanuela Macrona pięcioletni termin odbudowy kościoła należy traktować jako cel, nie zaś imperatyw.

Katedra Notre Dame zapłonęła wieczorem 15 kwietnia 2019 roku. W pożarze zniszczona została iglica, trzy czwarte powierzchni dachu oraz część sklepienia kościoła. Wciąż trwają prace diagnozujące stan budowli. Właściwa odbudowa ma zacząć się najwcześniej w czerwcu.

Wirth podkreślał, że innowacyjnością można wykazać się np. przy organizacji turystycznego zaplecza katedry, nie zaś samego kościoła. Od chwili pożaru, pojawiały się różne koncepcje odbudowy. Lewaccy aktywiści postulowali m.in. żeby na dachu kościoła pojawił się ogród z basenem.

Źródło: niedziela.pl