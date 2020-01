Generał Waldemar Skrzypczak o III wojnie światowej: „Będzie. Dojdzie do konfrontacji”

Od lat sytuacja na arenie międzynarodowej jest mało optymistyczna. Ludzie coraz częściej wpisują w wyszukiwarki hasło „III Wojna Światowa”. Ostatnie wydarzenia na Bliskim Wschodzie tylko pogłębiły te obawy. O tym kiedy dojdzie do globalnego konfliktu w „Expressie Biedrzyckiej” powiedział gen Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych i były wiceminister obrony narodowej. Niestety, jego słowa nie uspokajają.

Na Bliskim Wschodzie jest niespokojnie od ofensywy Stanów Zjednoczonych na Irak w 2003 roku. Z początkiem stycznia br. sytuacja dramatycznie się pogorszyła. Napięcia między Waszyngtonem a Teheranem pogłębiły zbiorowy lęk pt. „III Wojna Światowa”. Waldemar Skrzypczak twierdzi jednak, że w tej części globu nie dojdzie do eskalacji.

– Na pewno globalnego konfliktu nie będzie i wynika to z wystąpienia prezydenta Donalda Trumpa, który wyraźnie spuścił z tonu. Widać wyraźnie, że posłuchał swoich doradców, że nie warto eskalować, napinać mięśni i atakować, że trzeba przejść do działań o charakterze pokojowym – powiedział generał.

Niestety, zdaniem generała Skrzypczaka III Wojna Światowa i tak wybuchnie. Kiedy? – Jak dojdzie do konfrontacji chińsko-amerykańskiej. Chiny to dziś pierwsza potęga światowa, która prowadzi wojnę ekonomiczną z Amerykanami i opanowuje terytoria, które do tej pory były domeną USA – powiedział w rozmowie z Kamilą Biedrzycką.

Tutaj wszystko ma zależeć od Waszyngtonu. Dynamicznie rozwijające się Państwo Środka jest największym zagrożeniem dla mocarstwowości USA. – Kiedy Stany powiedzą tej ekspansji Chin „stop”. Wtedy dojdzie do konfrontacji zbrojnej.