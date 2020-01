HIT INTERNETU! Dziennikarz masakruje lewacki relatywizm w sprawie płci i ochrony życia [VIDEO]

Poniższy film stał się hitem internetu. Dziennikarz zadaje rozmówcom kilka prostych pytań dotyczących płci i ochrony życia ludzkiego. Rozmówcy powtarzają lewicowe dyrdymały, ale kiedy zostają przyciśnięci do muru, kompletnie się gubią.

Myślenie typu „możesz być kim chcesz” dokonało już ogromnych spustoszeń w głowach młodych ludzi. Sondę przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych.

Do they put something in the water in American universities?

How is it possible that such a large percentage of young ppl has been brainwashed to believe in the dumbest of ideas?

You can be whatever you believe u are (a man can be a Chinese woman!)#Relativism #CulturalMarxism pic.twitter.com/X5GbM7JyEO

— BasedPoland (@BasedPoland) January 9, 2020