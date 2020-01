Kłopoty Daniela Borzewskiego. Mister Polski został zatrzymany w Tajlandii

Daniel Borzewski popadł w tarapaty podczas wypoczynku. Mister Polski został zatrzymany w Tajlandii.

Mister Polski został zatrzymany w Tajlandii. Daniel Borzewski wypożyczył skuter, na którym chciał zwiedzić miasto Pattaya. Polak przebywał w Azji na urlopie.

W czasie przejażdżki zatrzymali go jednak policjanci. Podczas rutynowej kontroli drogowej okazało się, że polskie prawo jazdy nie jest ważne w Tajlandii. Aby móc poruszać się legalnie po tym kraju, potrzebny jest międzynarodowy dokument, którego Borzewski nie posiadał.

Początkowo policjant chciał ukarać Borzewskiego mandatem, który w przeliczeniu wyniósłby 200 zł. Jak informuje Fakt24.pl, Polakowi udało się wynegocjować zmniejszenie kary do około 75 zł.

Daniel Borzewski zdobył tytuł Mistera Polski w 2019 r. Swoje obowiązki, które wiążą się z tym tytułem, łączy on z tańcem, który jest jego największą pasją. Borzewski tańczył m.in. podczas „Sylwestra Marzeń” TVP, w czasie występów Natalii Oreiro i Roksany Węgiel.

Borzewski wystąpił także w kilku programach telewizyjnych. Można go było zobaczyć w takich produkcjach jak „Jaka to melodia?”, „The Voice of Poland”, „Mam talent”, „Dance Dance Dance” i „Taniec z gwiazdami”.

Źródło: Telemagazyn.pl, Fakt24.pl