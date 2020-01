Kto chce odwołania Bąkiewicza i czy uda się zebrać podpisy pod #STOP447? Tomasz Kalinowski: „Nie wszystkim podoba się ten kierunek” [VIDEO]

Gościem w NCzasTV był Tomasz Kalinowski z Rot Niepodległości. Skomentował wypowiedź ambasadora Izraela na temat uroszczeń oraz wyjaśnił, czemu niektórzy chcą odwołania prezesa stowarzyszenia Marsz Niepodległości Roberta Bąkiewicza. Przypomniał też, że zostały ostatnie dni na złożenie podpisu pod projektem #STOP447.

Dominik Cwikła zaczął od pytania o wypowiedź ambasadora Izraela w Polsce. Ten w RMF FM powiedział, że w Terezinie „Polska podpisała deklarację, że sprawę mienia bezspadkowego trzeba rozwiązać”. – Czy to zapowiedź, że ta kwestia będzie teraz bardziej poruszania? Czy może to tylko wpadka ambasadora? – zapytał dziennikarz. Tomasz Kalinowski nie ma wątpliwości – to „żadna wpadka”.

– To jest długofalowa, zaplanowana polityka państwa Izrael, która staje w obronie interesów międzynarodowych środowisk żydowskich. To przecież one chcą wyłudzać pieniądze od państw europejskich w ramach bezprawnego mienia bezdziedzicznego – powiedział Tomasz Kalinowski z Rot Niepodległości.

– Żydzi byli obywatelami Polski, więc ich majątki przeszły na Skarb Państwa. Tak się dzieje w każdym cywilizowanym kraju – zaznaczył Kalinowski.

– Słowa ambasadora Ben Zviego obnażają złowieszczą politykę Izraela, że oni tej sprawy nie zostawią – podkreślił.

Gość NCzasTV podkreślił, że Polska powinna wydać w związku z tym chociażby notę dyplomatyczną. Ale tego nie zrobiła.

Kto i dlaczego chce zlikwidować Bąkiewicza?

Tomasz Kalinowski nie chciał ujawnić, kto konkretnie chce usunięcia obecnego prezesa stowarzyszenia Marsz Niepodległości Roberta Bąkiewicza z jego funkcji. Wyjaśnił jednak, że powodem jest to, że „nie wszystkim podoba się kierunek obrany przez zespół Roberta Bąkiewicza”.

– Także Marsz Niepodległości, który jednak rośnie z roku na rok. Ma charakter katolicko-narodowy. Taki wymiar duchowy tego wydarzenia […]. Samo stowarzyszenie MN – bo o tym mówimy, o wyborach władz – zarząd pod koniec grudnia podjął decyzję o zwołaniu walnego zgromadzenia członków w styczniu. Ten zjazd odbędzie się w połowie stycznia. Będzie wówczas wybór władz. Jak na razie jedynym kandydatem jest Robert Bąkiewicz – mówił Kalinowski.

– Są osoby, które widziałyby kogoś innego, ale takiego kontrkandydata – z tego co wiem – na horyzoncie nie ma – zaznaczył.

– To czym miał rzekomo zawinić Robert Bąkiewicz? – dopytał dziennikarz.

– Uważam właśnie, że to nielogiczne i nieracjonalne zachowanie. Uważam, że nie dość, że nie ma w tym nic złego, to nasza działalność jest filarem całej ideowej prawicy – podkreślił.

Ostatnie dni zbiórki pod projektem #STOP447

Tomasz Kalinowski przypomniał także, że pozostały już ostatnie dni, by wesprzeć projekt #STOP447.

– Cały czas do 15-ego stycznia zbieramy podpisy. Można je wysyłać do nas. Warto zaznaczyć, bo niektórzy pytają, „czy jeśli podpisałem się w Internecie, to wystarczy”. No nie. Wiele osób błędnie wpisuje się w newsletter na stronie stop447.info, a trzeba pobrać kartę, wydrukować ją, złożyć podpis i wysłać – wyjaśnił Tomasz Kalinowski z Rot Niepodległości.

– Jesteśmy na etapie liczenia tego wszystkiego – podkreślił.

Jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił a chciałby – kartę poparcia można znaleźć na stronie internetowej inicjatywy.