Nie poznacie tej aplikacji! Facebook wprowadzi wiosną nowy interfejs

Uproszczona nawigacja strony, jaśniejsze ikony, możliwość wyboru jasnego albo ciemnoszarego tła. Takie między innymi zmiany w wyglądzie strony Facebook zapowiedział jeszcze w kwietniu ubiegłego roku. Nowy interfejs ma trafić do powszechnego użytku wiosną tego roku. Już teraz szansę na jego przetestowanie otrzymali niektórzy użytkownicy serwisu.

I tak, wybrani internauci logując się na stronę Facebooka mogą natknąć się na wyskakujące okienko, z propozycją pomocy w testowaniu „Nowego Facebooka”. Po wyrażeniu zgody na użytkownicy będą mogli skorzystać z nowych funkcjonalności zaproponowanych przez portal. Między innymi mogą zdecydować czy wolą białe tło i jasne kolory czy też opcję „dark mode”. Podobne rozwiązania oferują już inne aplikacje m.in. Twitter i dostępne są one zarówno na komputerach, jak i iPhonach i urządzeniach z systemem Android.

Facebook is beginning the rollout of its redesigned desktop web interface, complete with a new Dark Mode. As reported by CNET, the new design, originally… https://t.co/pvKHYalLgL

