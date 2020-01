Pod Włocławkiem zabito legendarną chupacabrę [VIDEO]

Pod Włocławkiem zabito legendarną chupacabrę. Do gospodarstwa mieszkańców jednej z tamtejszych wsi wdarło się dziwne zwierzę. Drapieżnik był już w kurniku.

Zdarzenie miało miejsce we wsi Kruszynek. To właśnie pod Włocławkiem zabito legendarną chupacabrę.

Mieszkańcy gospodarstwa przyznają, że zwierzę, które pojawiło się w ich gospodarstwie, uznali na początku za lis lub kunę. Wdarło się ono do kurnika, w którym wyrządziło niemałe szkody.

– To nie miało sierści, nie wydawało też żadnych dźwięków – ani skiełczenia, ani warczenia – zupełnie nic. Biegało po całym kurniku, nawet po ścianach. Nie dało się tego złapać. Tacie udało się w końcu nadziać to stworzenie na widły i je zabić. Ono nie wynosiło zwierząt z kurnika, tylko je zabijało i wysysało z nich krew, a lis czy każde inne zwierzę zabrałoby swoją ofiarę. To było bardzo dziwne, nigdy czegoś takiego nie widziałam. Dziwne były też te wystające kły i bardzo długie łapy – relacjonuje mieszkająca w gospodarstwie Milena.

Co ważne, stworzenie to atakowało wcześniej w innych gospodarstwach w regionie. Szacuje się, że wyssało ono krew z około 20 kur.

Ludzie zajmujący się kryptozoologią zwracają szczególną uwagę na jeden fakt. Otóż stworzenie to wysysało krew ze swoich ofiar. Ponadto jego wygląd jest zgodny z opisami osób, które spotkały legendarną chupacabrę w innych regionach świata.

Niektórzy twierdzą, że zwierzę to było wygłodniałym psem. Trudno się jednak z tym zgodzić, jeżeli biegało ono po ścianach. Takich akrobacji żaden pies nie wykonuje.