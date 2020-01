[POGODA] Zima? Jeszcze nie teraz. Czekają nas wiosenne temperatury i deszcz

Mamy 10. stycznia, a większość Polaków cały czas nie widziała śniegu. Gdzie jest zima? Nie wiadomo. Co więcej prognozy na kolejne dni wskazują, że aura będzie iście wiosenna. Termometry miejscami wskazywać będą do 10 stopni C. Śnieg może pojawić się tylko w górach. Tam też i na Pomorzu mocno powieje.

Zima o nas zapomniała? Na to wygląda. W piątek zachmurzenie duże, na południu z większymi przejaśnieniami i okresowymi rozpogodzeniami. Opady deszczu, głównie w północnej połowie Polski. Temperatura maksymalna od 2 st.C na południowym wschodzie, 8 st.C, 9 st.C w centrum do 10 st.C na zachodzie. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w całym kraju okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Porywy wiatru nad morzem i w obszarach podgórskich Karpat do 60 km/h, wysoko w Tatrach do 80 km/h, w Sudetach do 85 km/h.

W nocy wystąpi zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, a w obszarach podgórskich przechodzące w opady deszczu ze śniegiem. Tam lokalnie lokalnie może pojawić się gołoledź. W górach opady śniegu. Temperatura minimalna od 0 st.C na południu do 6 st.C w centrum, w obszarach podgórskich lokalne spadki temperatury do -3 st.C.

W sobotę będzie pochmurno, ale pojawią się też przejaśnienia. Przelotne opady deszczu pojawią się głównie we wschodniej połowie kraju i na południu. W obszarach podgórskich spadnie deszcz i śnieg, a w górach można spodziewać się białego puchu. Temperatura maksymalna od 3 st.C na południowym wschodzie do 6 st.C w centrum. Silniej może powiać miejscami w górach i na pomorzu.

W niedzielę w większości kraju od 5 do 6 st. C. Tylko w Białymstoku termometry pokażą poniżej zera. Chmury przesłonią niebo praktycznie nad całą Polską.

