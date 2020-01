Policjanci z grupy „SPEED” zatrzymali pirata drogowego z lawetą. Kierowca stracił prawo jazdy i ustanowił rekord

Policjanci z grupy „SPEED” zatrzymali pirata drogowego, który w obszarze zabudowanym jechał z prędkością 103 km/h. Kierowca stracił prawo jazdy wydane na 7 różnych kategorii. Przez okres 3 miesięcy odpocznie od kierownicy.

Policjanci z kędzierzyńsko-kozielskiej grupy „SPEED” zatrzymali w czwartek 2 stycznia kierowcę volkswagena, który jechał z lawetą. Mężczyzna naruszył wyraźnie przepisy ruchu drogowego.

49-letni mieszkaniec powiatu krapkowickiego w Długomiłowicach pędził w terenie zabudowanym na obowiązującej „pięćdziesiątce” z prędkością 103 km/h.

Funkcjonariusze z kędzierzyńsko-kozielskiej grupy „Speed” zatrzymali pojazd do kontroli. W związku z przekroczeniem dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy.

Kierowca ustanowił rekord, bowiem stracił prawo jazdy, które zostało wydane aż na 7 różnych kategorii (AM, A, B, C, B+E, C1+E, T).

Teraz 49-latka czeka 3-miesięczna przerwa w kierowaniu pojazdami. Dodatkowo, za popełnione wykroczenie 49-latek policjanci ukarali go mandatem, a jego konto powiększyło się o 10 punktów karnych.

Źródło: opolska.policja.gov.pl