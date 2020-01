Fala aktów antychrześcijańskich w Europie. Wstrząsający film z Francji

W minionym roku w Europie, głównie na Zachodzie, doszło do prawie 3 tysięcy różnych ataków na miejsca kultu chrześcijańskiego. Chodzi o profanacje kościołów, cmentarzy, figur, czy kapliczek. Ze względu na skalę wydarzeń, miniony rok Papieskie Dzieło Pomoc Kościołowi w Potrzebie nazwało „rokiem męczenników”.

Ataki na obiekty kultu chrześcijańskiego to przede wszystkim podpalenia, włamania, kradzieże, profanacje i inne akty wandalizmu. Średnio dokonywano około 5 takich czynów dziennie. Według amerykańskiego Instytutu Gatestone, najwięcej ataków w minionym roku odnotowano we Francji i w Niemczech.

Dochodziło do nich także m.in. w Belgii, Wielkiej Brytanii, Danii, Irlandii, we Włoszech oraz w Hiszpanii. Dane te mogą być zaniżone. We Francji doliczono się w 2019 roku 230 ataków na instytucje chrześcijańskie, a tymczasem tamtejsze dane mówią o blisko 2 tys. przypadków profanacji.

„Chrześcijanie w Europie są uciskani na wiele różnych sposobów, począwszy od ingerowania w wolność sumienia, wypowiedzi i stowarzyszania się, po odmowę lub utrudnianie im dostępu do wymiaru sprawiedliwości i usług prawnych” – mówi Ellen Fantini, z Obserwatorium Nietoleracji i Dyskryminacji przeciw Chrześcijaństwu. Fantini dodaje, że często można zaobserwować także łamanie praw rodziców do wychowywania swych dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi.

Skalę prześladowań chrześcijan zauważa Thomas Heine-Geldern z Papieskiego Działa Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Jego zdaniem, ze względu na liczbę zamachów i zabójstw chrześcijan, ubiegły rok był „rokiem męczenników, jednym z najkrwawszych w dziejach chrześcijaństwa”.

Najstraszniejszym wydarzeniem były pod tym względem ataki na trzy świątynie na Sri Lance, które pociągnęły za sobą śmierć ponad 250 osób. „Wielkie zaniepokojenie budziła także sytuacja w Chinach i Indiach” – dodał szef organizacji.

W takim kraju jak w Chile od tylko połowy października sprofanowano i uszkodzono 40 kościołów. Bardzo trudna była w tym czasie sytuacja wyznawców Chrystusa również w Nigerii, Burkina Faso i na Bliskim Wschodzie. To, że kontynentem nieprzychylnym wyznawcom Chrystusa stała się Europa, to już wyjątkowy skandal.

We Francji tygodnik Valeurs Actuelles opublikował nawet film z najbardziej drastycznymi przypadkami profanacji w tym kraju. Swoiste „top 10” upadku „Najstarszej Córki Kościoła”:

10 profanations d'églises qui ont marqué 2019 Retour en images sur les 10 dégradations d'églises les plus choquantes de l'année 2019 🔽 Posted by Valeurs actuelles on Thursday, January 9, 2020

Źródło: KAI/ PCh24/ VA