Greta Thunberg zabrała się za czynny ekoterror. Wagarowiczka chce zablokować wielką inwestycję Siemensa

Greta Thunberg „ratuje” Australię na Twitterze. Jeden ze swoich najnowszych wpisów zaadresowała do niemieckiego koncernu Siemens.

– W poniedziałek oni (Siemens – red.) ogłoszą swoją decyzję. Proszę, pomóżcie namówić ich do podjęcia jedynej właściwej decyzji – napisała najsłynniejsza na świecie wagarowiczka.

W poniedziałek niemiecki koncern ma podjąć decyzję o ewentualnym zaangażowaniu w rozwój kopalni węgla budowanej przez indyjską firmę Adani Enterprises. Nowa kopalnia ma wydobywać 10 mln ton węgla kamiennego w ciągu roku.

Australia jest jednym z największych producentów węgla kamiennego na świecie. Jej władze popierają rozwój energetyki opartej na tym surowcu, pomimo protestów ze strony ekologów.

It seems that @SiemensDE have the power to stop, delay or at least interrupt the building of the huge Adani coal mine in Australia. On Monday they will announce their decision. Please help pushing them to make the only right decision. #StopAdani

