Histeria polskich ekologów jest bezpodstawna. Polak zużywa mniej opakowań niż Europejczyk. Opublikowano dane

Kolejny raz okazuje się, że histeria polskich ekologów odstaje od rzeczywistości. Statystyczny Polak zużywa mniej opakowań niż Europejczyk.

Jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny, Polak zużywa mniej opakowań niż Europejczyk. Oznacza to, że mieszkańcy Polski są znacznie bardziej proekologiczni niż pozostali Europejczycy.

Statystyczny Polak zużywa ok. 160 kg opakowań rocznie. Natomiast przeciętne zużycie w Unii Europejskiej to ok. 180 kg.

„Tygodnik Gospodarczy PIE” informuje, że w Polsce produkuje się rocznie ok. 6 mln ton opakowań rocznie. Najwięcej jest opakowań z tworzyw sztucznych (ok. 40%) oraz opakowań papierowych (ok. 37%).

Głównymi odbiorcami opakowań są producenci żywności, branża farmaceutyczna oraz kosmetyczna.

Jak podkreśla instytut, w Polsce zużycie opakowań jest niższe niż w innych krajach UE. Jednakże w naszym kraju ich zużycie dynamicznie rośnie.

Eksperci zwracają również uwagę, że planowane zmiany legislacyjne wpłyną na kondycję branży zajmującej się produkcją opakowań. W raporcie można przeczytać, że „Do lipca 2020 r. powinny zostać uchwalone krajowe przepisy regulujące wdrożenie przepisów wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/852 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych”.

Podobnie rzecz ma się z emisją CO2. Polska produkuje relatywnie mało dwutlenku węgla w porównaniu z zachodnią Europą, o Chinach czy USA nie wspominając, ale ekowariaci wmawiają nam , że powinniśmy przestać bo globalne ocieplenie to nasza wina. Ze statystyk wynika, że nawet gdyby cała Polskę zrównać z ziemią i obsiać lasem, to światowa emisja CO2 nawet nie drgnie.

Źródło: naukawpolsce.pap.pl