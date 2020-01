Iran przyznaje się do zestrzelenia ukraińskiego Boeinga. „To ludzka pomyłka. Smutny dzień”

W nocy z wtorku na środę ukraiński samolot spadł pod Teheranem. Stało się to tuż po starcie.

W katastrofie zginęli wszyscy na pokładzie – łącznie 176 osób. Tej samej nocy Iran dokonał ostrzału rakietowego amerykańskich baz w Iraku w ramach zemsty za generała Sulejmaniego.

Amerykańskie media, powołując się na źródła w Pentagonie i wywiadzie, twierdziły, iż samolot został zestrzelony przez irański system obrony przeciwlotniczej.

– W tym czasie w powietrzu były dziesiątki lotów krajowych i zagranicznych na tej samej wysokości ośmiu tys. stóp. […] To naukowo niemożliwe i nielogiczne, by ukraiński samolot stał się obiektem ataku rakietowego – bronił się szef irańskiej Organizacji Lotnictwa Cywilnego.

Dziś Iran przyznaje się do zestrzelenia ukraińskiego Boeinga. Minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif napisał na Twitterze, że do zestrzelenia samolotu doszło w wyniku „ludzkiej pomyłki”

„To smutny dzień. Ze wstępnych ustaleń wewnętrznego śledztwa wynika, że ludzka pomyłka w kryzysowym momencie, spowodowanym przez amerykańskie awanturnictwo, doprowadziła do katastrofy” – napisał dyplomata.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:

Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster

Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔

— Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020