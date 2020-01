Marsz Tysiąca Tóg w Warszawie. Najsztub bohaterem

Prawnicy i zwolennicy (np. red. Najsztub) sędziów idą przez Warszawę w Marszu Tysiąca Tóg. Wydarzenie zgromadziło liczne reprezentacje z zagranicy, w tym tamtejszych sędziów.

Są to przedstawiciele sądów np. z Niemiec, Danii, Francji czy Portugalii.

Artykuł 178 § 3 Konstytucji RP zabrania sędziom należenia do partii politycznej, związku zawodowego i prowadzenia działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Natomiast nie zabrania prawa do aktywności publicznej.

Jednak aby uniknąć zarzutów sędziowie idą w milczeniu. Za to inni wznoszą okazjonalnie hasła „Wolne Sądy”.

Big ovation for delegations of judges from various European countries! #MarszTysiacaTog pic.twitter.com/mWhzxAEhvu

— Patryk Wachowiec (@PatrykWachowiec) January 11, 2020