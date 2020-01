Najbogatsza Afrykanka okazała się… Rosjanką. Kim jest Isabel dos Santos?

Isabel dos Santos to córka Jose Eduardo dos Santos, który przez 38 lat był prezydentem Angoli. Magazyn Forbes oszacował jej majątek na 2,2 mld dolarów.

Jej ojciec, zanim został prezydentem Angoli, był komunistą-rewolucjonistą. Matką Rosjanka z Pienzy Tatiana Kukanowa.

Isabel dos Santos urodziła się w 1973 roku w Baku (ZSRS, ob. Rosja). Miliarderka w wywiadzie dla TASS potwierdziła, że zawsze miała obywatelstwo rosyjskie.

My DNA is business. Business is my passion and what I've been doing all my life. I believe in a market economy with a strong social responsibility in order to improve the situation of the Angolan middle class, and eradicate poverty #Angola #business pic.twitter.com/XjE8nex0Yd

— Isabel Dos Santos (@isabelaangola) January 10, 2020