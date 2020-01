Planowałeś wyjazd w ten region? Lepiej zwróć bilety. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca unikanie wyjazdów na Bliski Wschód. Piotr Wawrzyk, wiceminister resortu ocenił, że sytuacja polityczna w regionie może negatywnie wpływać na bezpieczeństwo przebywających tam osób.

– Bezwzględnie rekomendujemy unikanie zgromadzeń publicznych, marszów i demonstracji oraz apelujemy o omijanie określonych miejsc między innymi jednostek administracyjnych. Najlepiej pozostawać w kurortach turystycznych i ich nie opuszczać – powiedział Wawrzyk.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie zaleca unikanie podróży do Iranu, „które nie są konieczne”, w tym turystycznych. Odradza wszelkie podróże do irańskich prowincji Sistan i Beludżystan, a także do części prowincji Kerman na wschód od stolicy regionu.

– Iran jest państwem zagrożonym terroryzmem. Celem ataków mogą być przede wszystkim budynki rządowe, obiekty kultu religijnego oraz atrakcje turystyczne – czytamy na stronie polskiego MSZ.

Resort zaleca także unikanie podróży do innych państw regionu, między innymi: Iraku, Jordanii, Libanu oraz Izraela – szczególnie do Strefy Gazy i obszarów bezpośrednio z nią graniczących.

Źródło: PAP