Protesty w Iranie. Ludzie są wściekli na reżim [VIDEO]

Na ulicach Teheranu znowu jest niebezpiecznie. Tym tłumy w Iranie nie wyrażają jednak poparcia, a dezaprobatę dla rządu.

Powodem protestów i zamieszek jest przyznanie się szefa sił powietrznych Gwardii Rewolucyjnej, iż to Iran zestrzelił ukraiński boeing 737. Wcześniej o omyłkowym strąceniu samolotu mówili inni przedstawiciele rządu w Teheranie – w tym prezydent Hasan Rouhani.

We are analyzing this new video supposedly showing a mid-air explosion. By our initial estimation, the video shows an apartment block in western Parand (35.489414, 50.906917), facing northeast. This perspective is directed approximately towards the known trajectory of #PS752. pic.twitter.com/nDvjRIkFU4

— Bellingcat (@bellingcat) January 9, 2020