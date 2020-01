Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego oskarża rząd PiS. „Postępują jak komuniści”

Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Katarina Barley w krytycznie oceniła uchwalenie ustawy represyjnej w Polsce. Niemka stwierdziła, że rząd PiS niczym nie różni się od komunistów.

Katarina Barley, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, a wcześniej minister sprawiedliwości RFN udzieliła wywiadu Deutsche Welle. W rozmowie odniosła się do działań rządu PiS wobec sędziów.

– Jestem zszokowana tym, że choć wobec Polski toczy się procedura z art. 7 o naruszenie praworządności, polski rząd chce szybko wprowadzić kolejne kontrowersyjne zmiany w wymiarze sądownictwa. Moim zdaniem ta proponowana reforma otwiera zupełnie nowy wymiar. Bo nie tylko próbuje ograniczyć niezależność polskich sędziów, co już jest wystarczająco złe, ale także atakuje funkcjonowanie całej Unii Europejskiej – oceniła wiceszefowa PE.

Barley wskazała, że jeśli sędziowie będą karani dyscyplinarnie za stosowanie prawa unijnego, to podkopuje to, na których opiera się UE. Niemka podkreśliła, że Polska podpisała traktaty, a prawo unijne musi być przestrzegane.

– Dotychczas, za każdym razem, gdy Trybunał wydawał wyrok, polski rząd po jakimś czasie ostatecznie się do niego stosował. Teraz pojawiły się obawy, czy nadal tak będzie. Jeśli państwa nie będą przestrzegały wyroków TSUE, naruszy to sam rdzeń Unii Europejskiej. To już walka o przyszłość całej UE – podkreśliła Barley.

Wiceszefowa PE dodała, że planowane zmiany w polskim sądownictwie są sprzeczne z prawem UE, a rząd PiS wybrał zapisy represyjne z różnych systemów prawnych i połączył w jedno. Później przedstawiał to jako argument, iż taki zapis obowiązuje w innych krajach.

– Tylko że w tych wszystkich krajach władza sądownicza jest niezależna. Tymczasem cel polskiego rządu wydaje się być oczywisty: ograniczenie trójpodziału władzy i kontrola sędziów. To nie jest demokratyczny sposób rządzenia krajem – oceniła Barley.

Była niemiecka minister sprawiedliwości dodała, że działania rządu PiS „niczym nie różnią się od działań władzy komunistycznej”.

Źródło: Deutsche Welle