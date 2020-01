Demolka, którą warto zobaczyć. W Indiach wysadzili dwa „nielegalne” wieżowce

Na tym jednak „widowisko” się nie skończyło. Kilka minut później wysadzono bliźniaczą wieżę Alfa Serene. Około 2000 mieszkańców dzielnicy zostało ewakuowanych ze względów bezpieczeństwa.

Kompleks Alfa Serene w Maradu był budowlaną „samowolką”. Władze przeznaczyły do wyburzenia w sumie 4 takie wieżowce. W poniedziałek 13 stycznia ma nastąpić dokończenie demolki.

Sprawa tych budynków dotarła do hinduskiego Sądu Najwyższego. Jeszcze w maju 2019 roku orzekł, że zamieszkały od kilku lat kompleks budynków został zbudowany z naruszeniem przepisów ochrony terenów przybrzeżnych. Miało to spowodować „kolosalne” szkody dla środowiska.

SN zadecydował, że apartamentowce znajdujące się w bogatej dzielnicy Maradu należy usunąć. Kiedy jednak patrzy się walące się budynki, trudno oprzeć się refleksji, że środowisku to raczej nie pomoże…

W ostatnich latach w Indiach nastąpił boom na rynku nieruchomości. Deweloperzy często jednak naruszają przepisy ochrony środowiska i bezpieczeństwa, przy cichym przyzwoleniu lokalnych władz. Widowiskowe wyburzenia wieżowców w Maradu miało być zapewne dodatkowym ostrzeżeniem.

Stan Kerala to region turystyczny, pełny rozlewisk, sieci kanałów, jezior i lagun położonych w pobliżu Morza Arabskiego, ale przez to jest narażony na katastrofy naturalne. W 2018 r. powodzie spowodowały tu śmierć ponad 400 osób, a eksperci uznali, że to wina nielegalnej zabudowy nabrzeża.

Mieszkańców dwóch zniszczonych 12 stycznia kompleksów wyeksmitowano siłą. Wcześniej lokalne władze odcięły im wodę i elektryczność. Dostali jednak za wyburzone mieszkania rekompensatę finansową.

#WATCH Kochi: Alfa Serene complex with twin apartment towers in Maradu also demolished.2 out of 4 illegal apartment towers have been demolished through controlled implosion,final round of demolition to take place tomorrow.Sec 144 of CrPC is enforced on land, air&water in the area pic.twitter.com/WsadhqPuDF

