Firmy generują komputerowo wizerunki osób. „Oszuści stworzą fałszywe tożsamości”

Firmy kupują generowane komputerowo wizerunki osób, by „zwiększyć różnorodność” w swoich reklamach usług i produktów. Sprzedażą powstałych w oparciu o algorytmy modeli zajmują się start-upy z branży sztucznej inteligencji.

Według „Washington Post”, rynek oprogramowania służącego do generowania wizerunków nieistniejących osób przez firmy, w oparciu o sztuczną inteligencję, rozwija się bardzo szybko

Pozwalając to niewielkim start-upom na tworzenie materiałów mogących łatwo oszukać ludzkie oko. Obrazy postaci powstają na podstawie algorytmów z analizy wielkich zbiorów danych zdjęć prawdziwych osób. W związku z tym oprogramowanie sprawnie replikuje rzeczywiste rysy twarzy i uczy się poszukiwać charakterystycznych cech wyglądu.

Eksperci obawiają się, że popularność tego rodzaju działań umożliwi powstanie nowej grupy oszustów, botów i szpiegów. Będą oni korzystali z usług kreowania cyfrowych modeli osób do budowy fałszywych tożsamości. W konsekwencji zjawisko to może doprowadzić do dalszej erozji zaufania w Internecie. Już teraz mocno jest ono nadwątlone przez dezinformację oraz wykorzystanie innych technik mających na celu oszukiwanie internautów.

Jedną z firm oferujących tego rodzaju usługi, która zgodziła się porozmawiać z waszyngtońskim dziennikiem, jest Icons8 zlokalizowana w Argentynie. Przedsiębiorstwo koncentruje swoją działalność na sprzedaży tzw. zdjęć stockowych. Są to materiały służące do ilustracji treści w Internecie i innych mediach. W ubiegłym miesiącu Icons8 uruchomiła nową usługę. Pozwala on klientom na zakup wizerunków cyfrowych modeli generowanych przez sztuczną inteligencję.

Strona usługi pozwala każdemu stworzyć model postaci w oparciu o wybór cech. Określa się je na podstawie koloru skóry, malujących się na twarzy emocji, a także płci, koloru oczu, długości włosów czy wieku. Firma ocenia, że jest to przydatne przedsiębiorstwom chcącym ulepszyć swoje materiały promocyjne bądź zilustrować prototypy projektowanych usług lub produktów. Firma zamieściła przewodnik na stronach internetowych usługi Icons8. Informuje on potencjalnych klientów, że skorzystanie z niej pomoże również „zwiększyć różnorodność” w ich projektach. Pozwoli także „zmniejszyć stronniczość” przez „przedstawienie różnych grup etnicznych”.

Dziennik przypomina, że manipulacje tego rodzaju wychodziły już na jaw wiele razy. Na przykład w przypadku fotomontażu przedstawiającego ciemnoskórego mężczyznę w tłumie białych osób na Uniwersytecie Wisconsin-Madison w USA w materiałach promocyjnych dla studentów pierwszych lat.

Źródło: PAP