Krzysztof Bosak na Twitterze przyczynił się do gorącej dyskusji na temat wolnych niedziel. Wszystko za sprawą jednego wpisu, pod którym rozgorzała debata przedstawicieli różnych zawodów.

Jeden z profili na Twitterze posądził Ruch Narodowy o socjalistyczne ciągoty. „Zagwarantowanie niedziel wolnych od pracy to nie socjalizm tylko bardziej cywilizowana forma kapitalizmu” – odpowiedział Krzysztof Bosak.

Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy. „A nie bardziej cywilizowane jest danie ludziom wolnej ręki kiedy chcą pracować?” – pytał jeden z użytkowników.

„A to zależy jak się definiuje termin „cywilizowany” i jaką cywilizację chce się budować. Ja jestem zainteresowany przetrwaniem cywilizacji chrześcijańskiej, opartej na silnej rodzinie, wartościach tradycyjnych, w której ludzie stojący niżej w hierarchii społecznej są szanowani” – odpowiedział Bosak.

„Muzea,teatry,itp.w niedziele zazwyczaj pracują.Odbudowa szeroko rozumianej kultury w PL ma ogromne znaczenie dla scalania społeczeństwa wokół pewnych wartości.Wolne niedziele właśnie temu mogą służyć.Kultura to też prosta droga do bud. kl.średniej,na której wszystk. nam zależy” – stwierdził inny twitterowicz.

„Szczerze i poważnie, to leży mi czy będzie nakaz pracy czy wolne. Ale jak słucham/czytam że nikt nikogo nie zmusza do pracy w niedzielę. To zapraszam go do G-dza, tutaj mamy mały sklep w którym moja luba pracował, zobaczy jaki to ma wybór iść/czy nie iść! Jak szykowane są grafiki” – pisał natomiast kolejny.

„Wolną niedzielę można mieć zawsze, wystarczy mieć jaja i odmówić” – ocenił twitterowicz.

„A nie lepiej byłoby dać dajmy na to możliwość wzięcia dodatkowego wolnego np. w 2 niedziele w miesiącu. Zamiast wymuszać niedziele wolne od handlu 🤔” – zastanawiał się użytkownik sieci.

„Jak straszne spustoszenie komuna poczyniła w Polsce, że wśród zwolenników prawicy trzeba kogoś przekonywać, że niedziela w naszej kulturze MUSI być wolna, bo od 2000 lat była? Jak trzeba być odklejonym od naszej kultury, żeby temu zaprzeczać, dla zakupów w zagranicznej sieciówce” – czytamy niżej.

Odezwali się także zdecydowani przeciwnicy tego pomysłu

„Jakiego spustoszenia dokonala w ludziach komuna ze socjalistyczny przymus nazywaja wolnoscia?:( I jeszcze sie tego urzedowego przymusu domagaja:(” – odpowiedział jeden z użytkowników.

„Kapitalizm to zawsze dobrowolna wymiana. To co Pan proponuje to interwencja państwa z wykorzystaniem siły, w imię pewnego przekonania ideologicznego” – ocenił internauta.

„A ja sądzę że to jest niestety zwykły zamordyzm. Nie widzę przeszkód w tym żeby niedziele mogłyby być pracujące, przy jednoczesnej gwarancji dwóch niedziel w miesiącu wolnych dla każdego pracownika” – napisał użytkownik @BywaloLepiej.

„Nie. Dobrze Pan wie że dobrobyt, przy obecnym systemie monetarnym, bierze się z pracy i tylko z pracy. Niewolniczej pracy aż do śmierci. Takie są fakty, taki mamy system. Bądźmy realistami” – twierdził inny.

„Nie, żaden student który dorabia sobie w weekendy tak nie uważa. Jak miałem możliwość dorobić sobie parę groszy w niedzielę w markecie, zamiast przesiedzieć ten dzień na nic nie robieniu to wybierałem pierwszą opcję. Nie dyktujmy pracownikom co mają robić z własnym czasem!” – czytamy.

