Megxit. Brytyjczycy mają dość kaprysów księcia Harryego i jego żonusi Meghan Markle. „Pozbawić tytułów i pozbyć się tych pijawek

Mimo kryzysu na Bliskim wschodzie, zabicia Sulejmaniego, zestrzelenia irańskiego samolotu, impeachmentu Trumpa. to temat Megxitu króluje w brytyjskich i amerykańskich mediach. Tak własnie określa się o decyzję księcia Harrye’go i jego zony Meghan Markle o porzuceniu obowiązków członów rodziny królewskiej.

Megxit – od imienia żony księcia Harry’ego. Bo nikt nie ma wątpliwości, że to ona stoi za decyzją o porzuceniu obowiązków związanych z byciem członkami rodziny królewskiej przez książęcą parę. Brytyjczycy nie kryją swego oburzenia i opinii, że to amerykańska aktorka telewizyjna ma destrukcyjny wpływ zna księcia. Że jej niepohamowana ambicja, żądza sławy, próżność, zamiłowanie do luksusu są przyczyna ich decyzji, które wywołały wielki kryzys w rodzinie królewskiej i konsternację w Wielkiej Brytanii. Niektórzy twierdza, że to początek końca monarchii brytyjskiej.

Harry mimo próśb królowej, by powstrzymał się, ogłosił, że para będzie prowadzić życie z dala od królewskiej rodziny i bez obowiązków z tym związanych. Harry i Meghan deklarują, że chcą być też niezależni finansowo.

To wszystko jednak tylko zwykła hipokryzja, bo oboje chcą mieć wszytskie przywileje członków rodziny królewskiej, ale nic dla monarchii nie robic. Meghan i Harry chcą nadal otrzymywać pensje, która wypłaca im ojciec Karol – z pieniędzy korony, mieszkać w rezydencji, która specjalnie dla nich wyremontowano kosztem kilku milionów funtów za pieniądze podatników. Mieć przydzieloną ochronę osobistą i oczywiście odpowiednią służbę.

Brytyjczycy nie mają wątpliwości, że Meghan chce korzystać z wszystkich przywilejów i wieść życie celebrytki, spędzając je na przyjęciach, podróżach, i niekończących się wakacjach. Tymczasem praca członków rodziny królewskiej to uczestnictwo w uroczystościach, wizyty w szpitalach,m schroniskach, praca w fundacjach i oraz instytucjach monarchii, a nie ciągle balowanie.

Pierce Morgan czołowy brytyjski publicysta wprost wzywa, by pozbawiono parę wszelkich tytułów i przywilejów. Swój artykuł w „Daily Mail” zaczyna od słów: „Kim do ku..y nędzy oni myślą, że są?” i wzywa by natychmiast pozbawić ich tytułów Księcia i Księżnej Sussex. Nadała je królowa Elżbieta II.

Para już myśli o tym, by czerpać zyski z tego tytułu i firmować towary – kubki, zdjęcia, kalendarze, wszelkie pamiątki znakiem firmowym „Sussex Royal”. Pearson nazywa Harrye’ego i jego zonę Markle żałosnymi błaznami. Według niego chcą żyć jak celebryci i zarabiać na swej popularności i statusie członków rodziny królewskiej. Według niego nie różnią się od Kardashianów i tak powinni być traktowani.

O Meghan pisze, że to podejrzana, zakłamana figura, która dzięki manipulacjom i kłamstwom wspina się po drabinie społecznej niszcząc po drodze wszystkich. W tym swoja własną amerykańska rodzinę. Pierce Morgan wzywa na koniec królową by”pozbyła się tych skomlących, maniakalnie egoistycznych, mających urojenia pijawek”