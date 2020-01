Podwyżka emerytury? Nic z tego banki podnoszą opłaty

ING Bank Śląski podwyższył opłaty bankowe, w przypadku korzystania z obcych bankomatów, z 2,5 zł do 5 zł w rachunkach Direct i Mobi.

PKO SA wprowadziło jednolite opłaty bankowe za wypłatę gotówki z obcych bankomatów w kraju i za granicą. Dla niektórych klientów będą one zwiększone do poziomu 2,3 proc., ale minimum to 5 zł.

W kasie oddziału PKO, w którym rachunki ma gros emerytów, dodatkowo zostanie wprowadzona opłata 0,5 proc. – minimum 5 zł – za wpłatę pieniędzy na rachunek innej osoby. Poniesie ją każdy, kto nie jest współwłaścicielem, pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym posiadacza konta.

Od kwietnia tego roku klient banku uiści dodatkowo 5 zł za wpłatę gotówki w wysokości do 5 tys. zł w kasie banku. Zapłaci w każdym przypadku, gdy w placówce dostępny jest nieodpłatnie wpłatomat.

Credit Agricole podnosi prowizje za przelewy zlecane przez infolinię telefoniczną i osobiście w placówkach. Pozostałe banki również mogą zastosować takie zmiany – prognozują eksperci.

Kogo dotkną podwyżki?

Coraz więcej Polaków skłania się ku operacjom bezgotówkowym. Jak jednak wynika z badania „Płatności bezgotówkowe oczami Polaków 2019”, co piąta osoba deklaruje większe przywiązanie do tradycyjnej gotówki. Najliczniejsza grupa wśród nich to emeryci.

Jak podaje NBP, wartość pojedynczej wypłaty w ciągu dziesięciu lat systematycznie rosła. W 2009 roku średnia pojedyncza transakcja wypłaty gotówki w bankomacie wynosiła 372 zł. W 2019 roku wzrosła do 558 zł.

Wypłaty gotówki w bankomatach w Polsce sięgnęły w trzecim kwartale 2019 roku 90,6 mld zł. Było to o 2,5 mld zł więcej niż w poprzednim kwartale, kiedy wypłacono gotówkę o wartości 88,1 mld zł.

Jak wyliczają eksperci od finansów, wystarczy wypłacać pieniądze z bankomatu obcego banku co 2-3 dni, aby przy stosowanej obecnie prowizji 5 zł wyparowała z portfela średnia miesięczna podwyżka emerytury o 57 zł.

Źródło: rp.pl / biznesinfo.pl