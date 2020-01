W sieci pojawiło się nagranie z jednego z hiszpańskich liceów. Na szkolnych korytarzach porozwieszano plakaty z różnymi pozycjami seksualnymi. Rodzice są oburzeni totalną deprawacją.

Rewolucja neomarksistowska w pełnym natarciu. Totalna deprawacja „maszeruje” m.in. przez hiszpańskie szkoły. Na zamieszczonym w Internecie filmiku mężczyzna pokazał bowiem plakat wiszący w korytarzu liceum w Sabadell w Hiszpanii.

– Zgłoszę to do ratusza. Dobry raport powinien zostać złożony w ratuszu, prawda? Że to znajduje się w liceum dla dzieci. Mnie wydaje się to okropne. „Sześćdziesiątdziewięć”, dajcie spokój! – mówił.

– Cóż, ludzie, to jest liceum. W liceum w Sabadell jest takie plugastwo. Wszystkie dzieci, nieletni widzą tu „sześćdziesiątdziewięć” – relacjonował mężczyzna.

„Rodzice w Hiszpanii są wściekli z powodu seksualnych plakatów w szkołach średnich. Marksista György Lukács był tego pionierem w 1919 roku, gdy wprowadził taki program w szkołach, zachęcając do angażowania się w „wolną miłość”. Cel: zniszczenie chrześcijaństwa i schematu rodziny” – zauważył jeden z użytkowników Twittera.

Rodzice w Hiszpanii są wściekli z powodu seksualnych plakatów w szkołach średnich. Marksista György Lukács był tego pionierem w 1919 roku, gdy wprowadził taki program w szkołach, zachęcając do angażowania się w „wolną miłość". Cel: zniszczenie chrześcijaństwa i schematu rodziny.

György Lukács był węgierskim marksistą. Równolegle z Włochem Antonio Gramscim, który stworzył strategię marksizmu kulturowego, doszedł do tragicznych w skutkach wniosków. Obaj twierdzili, że za klęskę rewolucji odpowiada chrześcijaństwo i ukształtowana przez nie kultura zachodnia. Od tamtej pory głównym celem lewicy jest zniszczenie wartości leżących u podstaw cywilizacji. Wszystko po to, by stworzyć „nowego człowieka”.

Zatem „marsz przez instytucje”, mający na celu doprowadzenie do końca rewolucji marksistowskiej, objął szkoły oraz ośrodki kultury i sztuki. „Jedyne rozwiązanie widziałem w rewolucyjnej destrukcji społeczeństwa. Ogólnoświatowa zmiana wartości nie może mieć miejsca bez unicestwienia przez rewolucjonistów starych wartości i stworzenia nowych” – pisał Lukács w „Historii i świadomości klasowej”.

