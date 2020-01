Szaleństwo! Filmowy Ford Mustang sprzedany za astronomiczną sumę [VIDEO]

Ford Mustang to prawdziwa legenda, która zapisała się także w historii kina. Takim samochodem poruszał się bohater filmu „Bullit”. Teraz filmowy Ford Mustang został sprzedany za równowartość 13 mln zł.

Historia tego samochodu jest niezwykle interesująca. Mówiło się, że filmowy Ford Mustang z 1968 r., którym w „Bullicie” jeździł Steve McQueen, zaginął.

Pojazd odnalazł się jednak w 2018 r. Okazało się, że po zakończeniu zdjęć do filmu trafił on w ręce jednego z pracowników wytwórni Warner Bros. Kolejnym właścicielem był detektyw z New Jersy, a w 1974 r. kupił go Robert Kiernan.

Na początku lat 80. samochód trafił do garażu. Wyjechał z niego dopiero w 2014 r., kiedy to stał się własnością syna Kiernana, Seana.

Autentyczność samochodu potwierdziła wytwórnia Warner Bros. To ten sam egzemplarz, który „zagrał” w „Bullicie”.

Co ciekawe, w 1977 r. McQueen napisał list do Kiernana, w którym wyraził chęć kupienia samochodu. Zadeklarował również, że znajdzie podobny egzemplarz. Kiernan jednak nie zgodził się na takie rozwiązanie.

Teraz samochód został sprzedany za około 13 mln zł. Najprawdopodobniej znów trafi do garażu, gdzie będzie w dalszym ciągu zyskiwał na wartości.

