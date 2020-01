Tego wykonania hymnu warto posłuchać! Polskie hokeistki grają jak śpiewają [VIDEO]

Juniorska reprezentacja Polski kobiet w ostatnim meczu na Mistrzostwach Świata dywizji IB pokonała w Katowicach Wielką Brytanię 5:1. Wynik ten oznacza, że biało-czerwone utrzymały się na trzecim poziomie rozgrywkowym, a z grupy spadły Brytyjki.

Młode polskie hokeistki U18 po wygranej z Wielką Brytanią, żywiołowo odśpiewały Mazurka Dąbrowskiego. Jeśli tak przykładają się do gry, jak do śpiewu, to w przyszłości będzie z nich pożytek.

Dla obu zespołów był to najważniejszy mecz turnieju, bowiem jego stawką było pozostanie w Dywizji 1B. Brytyjki miały większy komfort z racji przewagi punktowej. Nasz zespół musiał wygrać i to bez dogrywki.

Dziewczyny osiągnęły cel, a zdaje się, że radość wyraziły w śpiewaniu hymnu. Wiktoria Sikorska pokonała bramkarkę Wielkiej Brytanii podczas osłabienia rywalek w II tercji. Później ta sama zawodniczka wyprowadziła kontrę i nie dała szans Elli Howard w sytuacji sam na sam. Na 3:0 poprawiła Julia Zielińska. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 5:1, a na zakończenie mistrzostw na Jantorze wybrzmiał taki oto Mazurek Dąbrowskiego:

HYMN JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA :)Pięknie wykonany hymn przez wreszcie uśmiechnięte polskie dziewczyny… po zwycięskim meczu z Wielką Brytania. Polki pozostają w Dywizji 1b :) Posted by Polski Hokej on Thursday, January 9, 2020

Do wyższej grupy 1A awansowała Norwegia, która w ostatnim meczu pokonała Austrię 2:1.

Źródło: Twitter/ Hokej.net