Trump ostrzega reżim w Iranie przed brutalnym traktowaniem opozycji! W Teheranie trwają protesty przeciwko ajatollahom [VIDEO]

Zestrzelenie przez Iran samolotu pasażerskiego spowodowało, że na ulicach znów zaczęli protestować przeciwnicy teokratycznego reżimu. Takie demonstracje odbyły się w w sobotę i w niedzielę m.in. w Teheranie. Manifestanci krzyczeli m.in. „śmierć reżimowi”. Demonstracje zostały stłumione za pomocą gazów łzawiących i armatek wodnych.

W serii tweetów prezydent USA Donald Trump ostrzegł reżim irański przed brutalnym traktowaniem opozycji.

„Do dzielnych, tak długo cierpiących Irańczyków. Jestem z wami od początku mej Prezydentury. Moja Administracja będzie z wami. Śledzimy wasze protesty, wasza odwaga inspiruje nas” – napisał Trump.

I w kolejnym:

„Rząd Iranu musi pozwolić organizacjom praw człowieka monitorować i donosić o faktach dotyczących odbywających się protestów. Nie może być kolejnej masakry pokojowo demonstrujących, ani nie może być zamykany Internet. Świat się przygląda” – napisał Tump po angielsku i w farsi.

W demonstracjach w Teheranie uczestniczyło około tysiąca osób. Manifestanci zniszczyli m.in. portrety generała Sulejmaniego, którego 3 stycznia zabili Amerykanie. Sulejmani, dowódca Strażników Rewolucji był wiele razy oskarżany o niezwykle brutalne traktowanie opozycji.

Reżim znalazł się pod ogromną międzynarodową presją po tym jak okazało się, że to sami Irańczycy zestrzelili samolot pasażerski lecący z Teheranu do Kijowa. Śmierć w ataku rakietowym poniosło 176 pasażerów i członków załogi. Wśród ofiar byli obywatele Iranu, ale też Ukrainy, aż 63 Kanady, Szwedzi, Niemcy i Brytyjczycy.

The government of Iran must allow human rights groups to monitor and report facts from the ground on the ongoing protests by the Iranian people. There can not be another massacre of peaceful protesters, nor an internet shutdown. The world is watching.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020