Demonstracja niepodległościowa w Szkocji. 100 tys. osób na ulicach [VIDEO]

W niedzielę odbyła się demonstracja niepodległościowa w Szkocji. O godzinie 11:30 spod Kelvingrove Park w Glasgow ruszył marsz All Under One Banner.

Nie była to pierwsza demonstracja niepodległościowa w Szkocji. Co więcej, planowane są kolejne podobne wydarzenia.

Marsz miał związek z Brexitem. Wielu Szkotów jest przeciwnikami opuszczenia Unii Europejskiej.

Władze miasta Glasgow szacują, że w wydarzeniu wzięło udział około 100 tys. osób. Organizatorzy przyznają, że frekwencja byłaby wyższa, gdyby była lepsza pogoda.

– Szkocja bardzo wyraźne chce innej przyszłości niż ta, która została wybrana przez większość w pozostałej części Zjednoczonego Królestwa, i Szkocja chce mieć prawo do decydowania o własnej przyszłości. Torysi – choć bez wątpienia tak długo, jak to możliwe, będą wściekać się na rzeczywistość – muszą ją zaakceptować i zrozumieć. Zostali odrzuceni w Szkocji. Postawili kwestię sprzeciwu wobec referendum niepodległościowego na karcie do głosowania i stracili poparcie, stracili ponad 50 proc. miejsc – to była katastrofalna porażka torysów w tej sprawie – powiedziała po ostatnich wyborach Nicola Strugeon, premier Szkocji.

Brytyjskie władze za każdym razem podkreślają, że nie ma szans na przeprowadzenie referendum niepodległościowego. Nie wiadomo jednak jak będzie wyglądać sytuacja na Wyspach, kiedy Zjednoczone Królestwo opuści Unię Europejską.

Źródło: polishexpress.co.uk