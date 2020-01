Małgorzata Daszczyk uderzona kamerą ekipy telewizyjnej TVP Info. Do zdarzenia doszło tuż przed budynkiem Senatu, z którego wychodziła dyrektor gabinetu marszałka Senatu, a za nią dziennikarze.

O całym zdarzeniu poinformował na Twitterze Grzegorz Furgo, pełniący obowiązki dyrektora Centrum Informacyjnego Senatu RP. Opublikował również nagranie z monitoringu. Widać na nim, jak Małgorzata Daszczyk została uderzona kamerą.

Jak twierdzi Furgo, Daszczyk wylądowała w szpitalu. Centrum Informacyjne Senatu złożyło wniosek o odebranie akredytacji prasowych dla ekipy biorącej udział w zdarzeniu.

„Niesamowita historia. On wychodzi z jednej strony kolumny, ona z drugiej. On patrzy przez wizjer kamery, co zawęża mu pole widzenia i na nią wpada. Czysty stalinizm” – skomentował zdarzenie Michał Majewski, były dziennikarz śledczy.

Ekipa TVP Info realizowała zapewne kolejny materiał o marszałku Senatu Tomaszu Grodzkim. Kilka osób twierdzi, że kilkanaście lat temu jako lekarz przyjmował łapówki przed przeprowadzeniem operacji.

Rada Etyki Mediów wydała oświadczenie, w którym krytykuje „Wiadomości” TVP za sposób przedstawiania spraw dotyczących marszałku Senatu. – To nagonka na marszałka Grodzkiego – pisze wprost w dokumencie z 12 stycznia 2020 roku.

Skandaliczne zachowanie ekipy @tvp_info wobec dyrektor gabinetu Marszałka Senatu! Małgorzata Daszczyk została uderzona w głowę kamerą. Obecnie przebywa w szpitalu. Złożyliśmy wniosek o odebranie akredytacji prasowych dla ekipy, biorącej udział w zdarzeniu. pic.twitter.com/OPXLbaAZWP — Grzegorz Furgo (@GrzegorzFurgo) January 13, 2020