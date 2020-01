Na YoutToube chciał nawracać muzułmanów. Został zwolniony z pracy!

Celnik z Belgii, który postanowił głosić na YouTube swoje kazania jako „niezależny chrześcijański kaznodzieja”, został przez władze szybko zawieszony. Rozważa się też wszczęcie przeciw niemu śledztwa i „kroków dyscyplinarnych”.

Urzędnik wolnym czasie nagrywał i umieszczał na YouTube swoje „kazania”. Wzywał w nich m.in. muzułmanów do nawrócenia i porzucenia fałszywej religii – islamu, który jego zdaniem „promuje i usprawiedliwia pedofilię”. Jako przykład podał tu „pedofilię Mahometa”, który pojął za jedną z żon dziecko – Aiszę.

„Wykłady” celnika uznano za „antymuzułmańskie i homofobiczne”. Nie spodobało się też głoszenie „teorii spiskowych”. Według RTBF, na jego koncie na Youtube są też filmy kwestionujące oficjalną wersję ataków z 11 września 2001 r. na wieże WTC w Nowym Jorku.

Mężczyznę przyjęto do służby dopiero na początku tego roku. Prawdopodobnie sprawdzano go dodatkowo lub doniósł na niego jakiś „życzliwy sygnalista”. Długo więc nie popracował, ale wywalenie go z pracy raczej tylko teorie spiskowe uwiarygodni….

Teoretycznie można się zgodzić z zasadą „neutralności” urzędników państwa, ale przykład belgijskiego celnika pokazuje, że współczesne „grzechy główne” są traktowane coraz groźniej i służą zastraszaniu ludzi, którzy nie pozwalają się „oduraczać”.

Źródło: Le Soir.be