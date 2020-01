Tak wygląda rabunek, czyli wyższy próg podatkowy. Internauta nie wytrzymał [FOTO]

Wyższy próg podatkowy w Polsce bywa istnym szokiem dla osób, którym uda się lepiej zarabiać. Jeden z internautów na „Wykopie” pokazał, jak rabuje go państwo. Nie omieszkał przy tym jasno podsumować sytuacji.

W Polsce wyższy próg podatkowy dotyczy niewielkiej części społeczeństwa. Świadczy to o tym, że Polacy są po prostu biednym narodem, a mimo tego państwo nadal doi obywateli.

Aby płacić wyższy podatek, zarobki roczne muszą wynosić ponad 85 tys. zł rocznie. Przekonał się o tym jeden z internautów, który pokazał, jak zaczęło rabować go państwo. Oczywiście całkowicie legalnie.

– Wskoczyć w tym nieludzkim państwie do drugiego progu podatkowego to jak dostać obuchem w łeb. Klasa średnia w Polsce to barany do strzyżenia. I dziwić się potem, ze każdy kto ma taką możliwość s******la na działalność – napisał w serwisie wykop.pl użytkownik hurin.

– Różnica brutto do netto – 41,7% (!!!) podatków i innych danin na rzecz państwa. A jeszcze później 23% vatu – zaznaczył internauta.

Tymczasem politycy głośno zastanawiają się, jak sprawić, by Polacy nie uciekali za granicę oraz jak sprowadzić do ojczyzny tych, którzy już wyjechali. Mówi się o programach typu 500+, 13-a emerytura oraz innych socjalistycznych programach.

Tymczasem naprawdę wystarczyłoby obniżyć podatki. Szybko okazałoby się, że żaden uczciwy obywatel nie potrzebuje zapomóg socjalnych, pracownik miałby więcej „na rękę”, ceny by spadły a i przedsiębiorcy więcej by zarabiali.

Ale do tego trzeba odwagi i rozsądku. A tego zdaje się w polityce brakować…

Źródła: wykop.pl/nczas.com