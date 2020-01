TYLKO U NAS. Kto będzie kandydatem Konfederacji? Grzegorz Braun szczerze o zjeździe elektorskim [VIDEO]

NczasTV jako jedyna telewizja relacjonuje dla Państwa prawybory Konfederacji. Grzegorz Braun w wywiadzie z Marcinem Orłowskim podsumował prawybory. „Kto będzie głosował na kandydata Konfederacji (…) będzie głosował na cały pakiet konfederackich postaw i poglądów” – mówi poseł.

Redaktor NczasTV zapytał o to jak widzi dotychczas prawybory w Konfederacji. I czy wiadomo kto zostanie kandydatem na prezydenta z Konfederacji.

– Nasze prawybory już na finiszu. Skończyliśmy konferencję Zielonogórską, tera ruszamy do Szczecina. No i tam się nic zasadniczo nie zmieni. Nie odmieni Szczecin tej tendencji, która się zarysowała. Zagadką dla nas wszystkich jest jednak, to co nastąpi na konwencji ogólnopolskiej z udziałem elektorów – powiedział Grzegorz Braun.

– Przez nas kandydatów desygnowanych, ale na podstawie proporcji do licznych głosów oddanych na nas w tych konwencjach regionalnych. No i zobaczymy, co to będzie. Niezależnie od tego, jaki będzie kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich, ten kandydat nie będzie robił kampanii w pojedynkę. Ten kandydat nie będzie sam, padło to z ust moich i ust moich współkandydatów – dodał.

– W związku z tym kto będzie głosował na kandydata Konfederacji w istocie będzie głosował na cały pakiet, gamę konfederackich postaw i poglądów. Było ciekawie, uważam, że prawybory się nam sprawdziły. To był po prostu dobry pomysł, dobrze zrealizowany – podsumował.