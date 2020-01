Ważny głos Benedykta XVI. „Celibat kapłanów jest niezbędny”

Emerytowany papież Benedykt XVI przerwał milczenie i stanął w obronie celibatu księży i jego wartości. – Nie mogę milczeć – podkreślił w książce, którą napisał z prefektem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, kardynałem Robertem Sarahem .

Książka „Z głębi naszych serc” ukaże się w środę. Jej fragmenty opublikował francuski dziennik „Le Figaro”. Najpierw na swej stronie internetowej, a następnie w poniedziałkowym wydaniu.

Papież Ratzinger podkreśla: celibat ma „wielkie znaczenie” i jest „niezbędny, aby nasza droga ku Bogu mogła pozostać fundamentem naszego życia”.

Opinia emerytowanego papieża została przedstawiona w książce trzy miesiące po synodzie biskupów na temat Amazonii, w trakcie którego jedną z poruszanych kwestii była możliwość wyświęcania żonatych mężczyzn, tzw. viri probati na księży na odległych terenach, gdzie brakuje kapłanów.

Większość biskupów w głosowaniu na zakończenie obrad opowiedziała się za możliwością wyświęcania na księży żonatych stałych diakonów, co wywołało protesty części konserwatywnej hierarchii i środowisk katolickich. W najbliższych miesiącach ogłoszony zostanie postsynodalny dokument papieża, czyli adhortacja apostolska, w którym wypowie się w tej sprawie.

Do tych obrad Benedykt XVI i kardynał Sarah nawiązali mówiąc, że spotkali się w minionych miesiącach po „dziwnym synodzie medialnym, który przeważył nad synodem realnym”. To ich komentarz do rozgłosu, jakiemu media nadały sprawie dyskusji na temat przedstawionej propozycji wyświęcania żonatych mężczyzn.

Emerytowany papież i kardynał z Gwinei tłumacząc intencje książki zaznaczyli w niej, że podzielili się swym „zaniepokojeniem”.

– Robimy to w duchu miłości i jedności Kościoła – dodali.

– Jeśli ideologia dzieli, to prawda łączy serca – zaznaczyli.

Benedykt XVI stwierdził: „z codziennego odprawiania Eucharystii, które zakłada stałą służbę Bogu, zrodziła się spontanicznie niemożliwość związku małżeńskiego”. Jego zdaniem „nie jest możliwa jednoczesna realizacja dwóch powołań”. Należy zatem w jego przekonaniu „zrezygnować ze wszystkich kompromisów”.

Wtóruje mu kardynał Sarah podkreślając: „Nie możemy proponować kapłanów drugiej kategorii”.

Watykaniści uznali mocną wypowiedź Benedykta XVI w obronie celibatu za wydarzenie wyjątkowe. Zapowiadając swą dymisję w 2013 roku wyjaśniał, że pozostanie „ukryty dla świata”. Mieszka w rezydencji w Ogrodach Watykańskich. Obecnie ma 92 lata, a niedawno powiedział bawarskiej telewizji, że jest „starym człowiekiem u kresu życia”.

Źródło: PAP