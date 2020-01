Wojciech Cejrowski ostro do PiS! „Niech Izrael walczy skoro jest pompowany przez USA”

Wojciech Cejrowski wypowiedział się na temat sensu obecności polskich wojsk w Iraku czy misjach zagranicznych. W związku tym, podróżnik napisał na swojej stronie: „Ryzykują życie po nic i na pewno nie walczą tam za Polskę.”

Wojciech Cejrowski na swojej stronie intranetowej zamieścił wpis, gdzie w prostych żołnierskich słowach, tłumaczy dlaczego Polacy nie powinni wysyłać wojsk na cudze wojny.

Jak pisze: „Niech Izrael walczy skoro jest pompowany przez USA dolarami i bronią – tak mi napisał wczoraj kolega i MA 100% RACJI.”

Wojciech Cejrowski tak odpowiedział na zapytanie kolegi:

„To samo powiedział Trump, gdy był w Arabii Saudyjskiej – że Saudowie z Izraelem powinni sami ogarniać swój region. I wtedy był doskonały moment, by Polska wycofała nasze wojska z cudzych wojen. Teraz też jest dobry moment, by się zwinąć i wrócić do domu”.

„Gdy wojsko jedzie na wojnę, żołnierze muszą wiedzieć jaki jest CEL do osiągnięcia, a dodatkowo ten cel musi być OSIĄGALNY. Wojsko polskie (ani amerykańskie) nie wiedziało w jakim celu jedzie do Afganistanu. Wiedziało też, że ŻADEN cel w Afganistanie osiągalny nie będzie. Niewykonalna misja bez określonego celu”.

Dalej popularny publicysta dodaje:

„Po co więc wysłaliśmy polskich chłopaków tam, gdzie są teraz? Po nic! I oni to wiedzą, jak sądzę. Ryzykują życie po nic i na pewno nie walczą tam za Polskę. Niech się tu wypowie ktoś, kto wrócił z takiej wojny bez nogi”.

„I niech odpowie na pytanie czy wie w jakim celu ją poświęcił. Co Polska uzyskała konkretnego w zamian za tę Twoją urwaną nogę? Moim zdaniem nic. Czy Afganistan, albo ogólnie świat bez tej Twojej nogi stał się bezpieczniejszy?”

